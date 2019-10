I primi dati sullo spoglio delle elezioni al Consiglio degli Stati sorridono solo in parte al PS, i cui seggi sono dati a rischio da vari osservatori.

A Zurigo per l'uscente Daniel Jositsch si profila una brillante rielezione al primo turno. Stessa musica a Basilea Città, dove Eva Herzog succederà senza problemi ad Anita Fetz. Ma a Basilea Campagna il seggio che è stato di Claude Janiak è a rischio.

Nel canton Zurigo l'uscente Daniel Jositsch supera ampiamente la maggioranza assoluta secondo una proiezione dell'ufficio cantonale di statistica, che si basa sui risultati in 37 dei 177 circoli elettorali. Jositsch si piazza davanti al senatore uscente del PLR Ruedi Noser. Terzo è il principale sfidante dei due senatori uscenti, il consigliere nazionale dell'UDC Roger Köppel. Per loro si profila il ballottaggio.

Nella città cantone, che dispone di un unico seggio al Consiglio degli Stati, Herzog, dopo lo spoglio del voto per corrispondenza, ottiene il 65,4% dei suffragi.

A Basilea Campagna, nella corsa all'unica poltrona del cantone, finora occupata da Claude Janiak (PS), la candidata del PLR Daniela Schneeberger è davanti alla verde Maya Graf, dopo lo spoglio delle schede di 21 degli 86 comuni. Il socialista Eric Nussbaumer è per ora al terzo posto.

Secondo osservatori e politologi, l'esito delle elezioni per il PS costituisce il principale elemento di interesse. Gli studiosi dell'istituto Sotomo di Zurigo, in una ricerca pubblicata la scorsa settimana, prevedono un lieve spostamento verso destra del profilo politico della Camera. Anche per la Neue Zürcher Zeitung i seggi a sinistra sono in parte a rischio, dopo la rinuncia alla candidatura di otto dei tredici "senatori" dell'area rosso-verde.

Tutto come prima nei Grigioni

Tutto rimarrà apparentemente come prima nel Cantone dei Grigioni, solidamente ancorato nel centro destra: dopo lo spoglio delle schede di 55 comuni su 106 i due attuali consiglieri agli Stati grigionesi Stefan Engler (PDC/PPD) e Martin Schmid (PLD/PLR) si posizionano nettamente in testa.

In Vallese si profila un ballottaggio generale, ma i due candidati del PPD sono chiaramente davanti agli altri.

