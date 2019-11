Nel canton Vaud, il PLR Olivier Français (53,78%) e la Verde Adèle Thorens Goumaz (51,71%) sono stati eletti al Consiglio degli Stati. Al secondo turno di votazione Ada Marra (47,45%) non è riuscita a conservare il seggio socialista.

Come quattro anni or sono, Olivier Français, ex municipale di Losanna e consigliere agli Stati uscente, è riuscito a recuperare un gran numero di voti dopo essersi piazzato terzo al primo turno.

Il PS vodese, finora rappresentato da Géraldine Savary, è quindi stato espulso dalla Camera dei Cantoni.

La partecipazione al voto è del 37,59%.

