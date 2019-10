Facendo eco al trend apparentemente in atto per l'elezione del Consiglio nazionale, la deputazione ecologista agli Stati, pur nettamente marginale, potrebbe raggiungere dimensioni mai viste: tre seggi contro un'unica poltrona nella passata legislatura.

Certo è il seggio conquistato a Glarona, a scapito dell'UDC. Mathias Zopfi, ampiamente conosciuto e stimato nel cantone, già presidente del Gran Consiglio e vicesindaco del Comune di Glarona Sud, si è imposto sull'uscente Werner Hösli, "senatore" dal 2014.

A Neuchâtel la candidata ecologista Céline Vara potrebbe imporsi a spese dei socialisti, indicano risultati parziali. E nel Canton Vaud, sempre secondo dati provvisori, il tandem costituito dalle attuali consigliere nazionali Adèle Thorens (Verdi) e Ada Marra (PS) è in testa e ha distanziato l'uscente Olivier Français (PLR). La socialista Géraldine Savary ha rinunciato a ricandidarsi dopo la rivelazione dei suoi legami privilegiati con il miliardario svedese Frederik Paulsen che, tra l'altro, aveva finanziato le campagne rosso-verdi del 2011 e del 2015 per il Consiglio degli Stati.

Come ampiamente previsto, le deputazioni di PPD e PLR, che tradizionalmente sono i due maggiori gruppi alla Camera dei Cantoni, si mantengono solide.

Nell'ultima ora è giunto il risultato definitivo per il Canton Svitto. La conferma di un tandem democentrista non era scontata, come indicavano le previsioni. L'uscente Alex Kuprecht è stato rieletto al primo turno, ma per la successione di Peter Föhn, che dopo 24 anni consecutivi nel parlamento federale (gli ultimi otto agli Stati) non si è ripresentato, occorrerà un ballottaggio. Per l'UDC in gara vi è il consigliere nazionale Pirmin Schwander, che oggi ha ottenuto il secondo miglior risultato, dopo Kuprecht.

