"Siamo fortunati, a Elm vi è molta neve!" Ester Unterfinger 03 gennaio 2019 - 14:45 Bruno Landolt dirige da 16 anni l'impianto sportivo di Elm, nel cantone di Glarona. Elm è una piccola stazione sciistica. Offre 40 chilometri di piste da discesa, quattro chilometri di piste da slittino e un'arena per i bambini. swissinfo.ch: Elm è una località sciistica modesta. Come resistete alla dura concorrenza? Bruno Landolt: Siamo una stazione sciistica per famiglie. Abbiamo una buona offerta per i bambini, piste agevoli e sentieri per escursionisti. Offriamo anche una buona gastronomia, cordialità e prezzi moderati. Inoltre, la nostra località è facilmente raggiungibile. Il nostro fatturato non è diminuito negli ultimi anni. swissinfo.ch: La manutenzione del vostro impianto costa 40'000 franchi al giorno. Come riuscite a guadagnare ogni giorno questa somma? B.L.: I ristoranti appartengono agli impianti di risalita. Non potremmo sopravvivere solo con gli skipass. La stagione invernale è fondamentale per noi. In estate i visitatori portano con sé salsicce e pane. Non è il caso invece nella stagione più fredda. In primavera, durante la Landsgemeinde, i glaronesi hanno approvato un credito di 12,5 milioni di franchi a favore dei nostri impianti sportivi. Investiremo in sistemi di innevamento. swissinfo.ch: Sentite il cambiamento climatico ossia le condizioni della neve sono diverse rispetto a un tempo? B.L.: Quando parlo con i contadini, mi dicono che ci sono sempre stati inverni con poca neve. Lo scorso inverno abbiamo avuto troppa neve e abbiamo dovuto ricorrere a degli esplosivi per mantenere sicure le piste. L'anno precedente le piste erano ancora verdi a Natale. Nell’insieme siamo fortunati: a Elm vi è molta neve. E dato che abbiamo una piccola area sciistica, potremmo ricoprire tutte le piste di neve artificiale. swissinfo.ch: Questa forma di sport invernali ha un futuro? B.L.: Non voglio fare una previsione a lungo termine. Ma non cambierà molto nei prossimi 20 anni.