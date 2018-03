Il seguente contenuto proviene da partner esterni. Non possiamo dunque garantire che sia accessibile per tutti gli utenti.

Questo contenuto è stato pubblicato il 31 marzo 2018 14.42 31 marzo 2018 - 14:42

La stazione spaziale cinese Tiangong 1 sta scendendo più lentamente del previsto e le previsioni per il rientro continuano a slittare: le stime più recenti indicano il pomeriggio del primo aprile, con un'approssimazione di circa 14 ore.

È quanto emerge dalle rilevazioni diffuse dalla principali agenzie spaziali e organizzazioni internazionali che stanno osservando il veicolo in caduta incontrollata.

La discesa prosegue molto lentamente a causa della quiete nella quale si trova il Sole in questo momento e che influenza la dinamica della termosfera, lo strato più esterno dell'atmosfera che si estende fino alla quota di 500 chilometri. "Non essendoci una forte attività solare il rientro della stazione spaziale cinese sta avvenendo molto lentamente", ha detto all'ANSA Tommaso Sgobba, direttore dell'associazione internazionale per la sicurezza spaziale Iaas (International Association for The Advancement of Space Safety).

Neuer Inhalt Horizontal Line