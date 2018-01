Diritto d'autore

Tutti i diritti sono riservati. Il contenuto del sito web presso swissinfo.ch è protetto da diritto d’autore. Esso è destinato esclusivamente a uso privato. Qualunque utilizzo dei contenuti del sito web diverso da quello previsto in precedenza, in particolare la distribuzione, la modifica, la trasmissione, la conservazione e la copia richiede la previa autorizzazione scritta di swissinfo.ch. Per informazioni relative a tale utilizzo dei contenuti del sito web, si prega di contattarci all’indirizzo contact@swissinfo.ch.

Per quanto riguarda l'uso a fini privati, è consentito solo utilizzare un collegamento ipertestuale a un contenuto specifico e di aggiungerlo al proprio sito web o a un sito web di terzi. Il contenuto del sito web swissinfo.ch può essere incorporato solo in un ambiente privo di annunci pubblicitari e senza alcuna modifica. In particolare, è concessa una licenza di base non esclusiva e non trasferibile, limitata a un solo scaricamento e salvataggio dei dati scaricati su dispositivi privati e valida per tutto il software, le cartelle, i dati e il loro contenuto forniti per lo scaricamento dal sito swissinfo.ch. Tutti gli altri diritti restano di proprietà di swissinfo.ch. In particolare, è vietata la vendita o l'uso commerciale di questi dati.

Utilizzare l'articolo

Quest’anno la neve sfida i cambiamenti climatici Duc-Quang Nguyen 24 gennaio 2018 - 16:06 Questa settimana le stazioni sciistiche di Zermatt e Davos hanno registrato un record di nevicate. Un evento eccezionale tenendo conto che da alcuni anni si denota un calo delle precipitazioni nevose. Il record di nevicate scese in un solo giorno risaliva al 2012. Questo primato è stato completamente eclissato dalle precipitazioni nevose registrate pochi giorni fa a Davos, nel Cantone dei Grigioni, e a Zermatt, nel Cantone del Vallese. Tuttavia, nonostante questo fenomeno eccezionale, le precipitazioni nevose sono state in genere sempre meno abbondanti negli ultimi anni, come mostrano questi grafici. In seguito alle abbondanti nevicate di questi ultimi giorni, il pericolo di valanghe è molto elevato in diverse parti della Svizzera e numerosi comuni sono stati tagliati fuori dal mondo. Nella regione alpina diverse strade e linee ferroviarie sono state chiuse per il pericolo valanghe.