Il seguente contenuto proviene da partner esterni. Non possiamo dunque garantire che sia accessibile per tutti gli utenti.

Questo contenuto è stato pubblicato il 24 aprile 2018 15.29 24 aprile 2018 - 15:29

Il presidente tedesco Frank-Walter Steinmeier da domani sarà in Svizzera per una visita di Stato di due giorni.

Il presidente tedesco Frank-Walter Steinmeier, che domani inizia una visita di Stato di due giorni in Svizzera, ha auspicato migliori relazioni fra la Confederazione e l'Unione europea.

"Spero che la Svizzera non consideri l'Unione europea come un nemico", ha detto Steinmeier ai microfoni della radio della Svizzera tedesca SRF. Il 62enne presidente tedesco auspica inoltre un rapido progresso dei negoziati fra Berna e Bruxelles. "Sono certo che se si giungerà ad un accordo quadro sarà un vantaggio per entrambe le parti".

Il politico socialdemocratico si dice un fan della Svizzera, paese che conosce a fondo grazie alle sue escursioni. "L'ho misurata soprattutto a piedi: dal punto più basso al Lago Maggiore sino all'Engadina, da ultimo al Piz Palü". La visita di domani è la prima di un presidente tedesco dal 2010.

Neuer Inhalt Horizontal Line

subscription form Abbonatevi alla nostra newsletter gratuita per ricevere i nostri articoli.