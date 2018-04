Il seguente contenuto proviene da partner esterni. Non possiamo dunque garantire che sia accessibile per tutti gli utenti.

Questo contenuto è stato pubblicato il 25 aprile 2018 17.12 25 aprile 2018 - 17:12

Senza democrazia l'Europa non ha futuro. La sua credibilità si basa sull'impegno per lo stato di diritto e i diritti umani. Con queste parole, il presidente tedesco Frank-Walter Steinmeier ha aperto la sua visita ufficiale di due giorni in Svizzera.

Accompagnato dalla moglie Elke Büdenbender, si è espresso a Palazzo federale a Berna. Auspicando vicinanza tra l'Unione europea e la Confederazione, il capo dello Stato tedesco ha criticato quelle forze politiche che in Europa, pur parlando di democrazia, spingono all'esclusione, indica l'agenzia di stampa Dpa. Steinmeier ha elogiato la solida democrazia elvetica e il coinvolgimento di Berna in molte organizzazioni internazionali e nella risoluzione di conflitti.

In precedenza, il presidente della Confederazione, Alain Berset, ha parlato di una relazione fra i due Stati che va oltre l'amicizia. Mi spingerei perfino a parlare di amore, ha affermato, secondo il testo scritto del suo discorso. In Svizzera, ha ricordato, vivono oltre 300'000 tedeschi, mentre in Germania risiedono circa 90'000 svizzeri.

Neuer Inhalt Horizontal Line

subscription form Abbonatevi alla nostra newsletter gratuita per ricevere i nostri articoli.