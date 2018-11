Il seguente contenuto proviene da partner esterni. Non possiamo dunque garantire che sia accessibile per tutti gli utenti.

Questo contenuto è stato pubblicato il 16 novembre 2018 18.36 16 novembre 2018 - 18:36

Il sottosegretario alla Sanità Stephen Barclay è stato nominato nuovo ministro per la Brexit. Lo riporta il Guardian.

Poco conosciuto, Barclay è stato direttore della Barclays Bank ed ha votato "Leave" al referendum sul divorzio da Bruxelles. La nomina è commentata come una sorpresa dagli osservatori, tenuto conto del suo profilo politico relativamente modesto finora, malgrado gli incarichi da sottosegretario prima al Tesoro e poi alla Sanità.

Downing Street precisa peraltro che il suo ruolo sarà "diverso" rispetto a quello dell'uscente Dominic Raab. Di fatto non avrà il compito di negoziare in prima fila con Bruxelles - compito ormai affidato a Ollie Robins, un alto funzionario spostato nei mesi scorsi dal dicastero per la Brexit all'ufficio del primo ministro - bensì di preparare "il fronte interno" all'entrata in vigore della Brexit.

Si occuperà inoltre dei piani operativi in vista sia d'una possibile approvazione parlamentare dell'intesa sul divorzio dall'Ue raggiunta con Bruxelles sia d'un ipotetico "no deal" e di seguire i passaggi a Westminster della nuova legislazione nazionale che il Regno si avvia a introdurre nei vari settori prima dell'uscita dal club europeo.

Neuer Inhalt Horizontal Line

Sondaggio svizzeri all'estero Sondaggio Cari svizzeri all'estero, le vostre opinioni contano