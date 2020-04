In ospedale l'anziana ha rifiutato di essere intubata. "Farmi mettere qualcosa in gola… Ho detto a chi mi curava che alla mia età se dovevo partire sarei partita". I medici hanno così provato con la clorochina, il farmaco il cui uso nella cura del Covid-19 è soggetto a controversie. Gertrud è finalmente guarita e oggi è potuta rientrare a casa e ritrovare i suoi cari e il suo gatto.

Diritto d'autore

Tutti i diritti sono riservati. Il contenuto del sito web presso swissinfo.ch è protetto da diritto d’autore. Esso è destinato esclusivamente a uso privato. Qualunque utilizzo dei contenuti del sito web diverso da quello previsto in precedenza, in particolare la distribuzione, la modifica, la trasmissione, la conservazione e la copia richiede la previa autorizzazione scritta di swissinfo.ch. Per informazioni relative a tale utilizzo dei contenuti del sito web, si prega di contattarci all’indirizzo contact@swissinfo.ch.

Per quanto riguarda l'uso a fini privati, è consentito solo utilizzare un collegamento ipertestuale a un contenuto specifico e di aggiungerlo al proprio sito web o a un sito web di terzi. Il contenuto del sito web swissinfo.ch può essere incorporato solo in un ambiente privo di annunci pubblicitari e senza alcuna modifica. In particolare, è concessa una licenza di base non esclusiva e non trasferibile, limitata a un solo scaricamento e salvataggio dei dati scaricati su dispositivi privati e valida per tutto il software, le cartelle, i dati e il loro contenuto forniti per lo scaricamento dal sito swissinfo.ch. Tutti gli altri diritti restano di proprietà di swissinfo.ch. In particolare, è vietata la vendita o l'uso commerciale di questi dati.

Utilizzare l'articolo

Vincere il coronavirus a 95 anni 29 marzo 2020 - 21:01 Il Covid-19 miete vittime soprattutto tra le persone anziane. Ma vi sono anche storie a lieto fine, come quella di Gertrude Fatton. Dopo aver trascorso una settimana in cura intensiva all'ospedale di La Chaux-de-Fonds, Gertrude Fatton, 95 anni, ce l'ha fatta. "Ho sempre avuto fiducia; sapete… ho sempre un piccolo angelo guardiano con me", confida alla Radiotelevisione svizzera, ben sapendo che quando è stata ricoverata la prognosi era tutt'altro che ottimistica, visto che tra le persone di più di 80 anni la malattia è fatale nel 15% dei casi. In ospedale l'anziana ha rifiutato di essere intubata. "Farmi mettere qualcosa in gola… Ho detto a chi mi curava che alla mia età se dovevo partire sarei partita". I medici hanno così provato con la clorochina, il farmaco il cui uso nella cura del Covid-19 è soggetto a controversie. Gertrud è finalmente guarita e oggi è potuta rientrare a casa e ritrovare i suoi cari e il suo gatto.