Desiderosi di rispettare gli equilibri, i parlamentari non vollero dare un peso eccessivo a Zurigo che, già all'epoca, era il principale centro economico del paese. Nemmeno Lucerna, in prima fila tra i cantoni che si erano opposti alla creazione del nuovo Stato federale, era un'opzione. Dal canto suo, Berna presentava il vantaggio di trovarsi in una posizione centrale, di poter contare sul sostegno dei cantoni francofoni e di offrire gratuitamente i terreni necessari.

Nel 1848, in occasione della creazione del nuovo Stato federale, la questione della capitale riaffiorò. Il 28 novembre 1848, una maggioranza dei membri del nuovo Parlamento federale si pronunciò in favore di Berna, a scapito di Zurigo e di Lucerna.

Per porre fine ai problemi che scuotevano la Repubblica elvetica, Napoleone Buonaparte ricostituì la Confederazione tramite l'Atto di mediazione del 1803. La Dieta federale aveva così luogo in sei cantoni detti "cantoni direttori" (Friburgo, Soletta, Lucerna, Zurigo, Berna e Basilea), secondo una rotazione annuale.

Non era un luogo fisso. A secondo dall'epoca, la Dieta si teneva a Zurigo, Lucerna, Baden, Frauenfeld e a volte anche a Costanza, una città che non faceva parte della Confederazione.

Dalla creazione della Confederazione nel 1291 alla fine dell'Ancien régime nel 1798, si può in un certo senso affermare che la capitale della Svizzera era il luogo in cui si riuniva la Dieta federaleLink esterno , cioè l'assemblea dove i cantoni membri della Confederazione discutevano di tematiche comuni.

Contrariamente a molti paesi, per lungo tempo la Svizzera non ha avuto una vera e propria capitale. Ciò è dovuto al fatto che il paese è stato per molto tempo una Confederazione, ovvero un'associazione di Stati (cantoni) indipendenti riuniti in un quadro giuridico più ampio, ma senza una reale unità.

Berlino, Londra, Madrid, Mosca, Bratislava e persino Reykjavík… Indipendentemente dalla loro dimensione o dalla loro potenza, quasi tutti i paesi europei hanno seguito la stessa regola: la loro città più grande è stata scelta come capitale. Come detto, "quasi tutti i paesi europei", poiché la Svizzera è un'eccezione.

Molti stranieri si sorprendono del fatto che Berna è la capitale della Svizzera. Pensano che questo ruolo spetti a Zurigo, il centro economico del paese, o a Ginevra, il polo internazionale. Ma è proprio per evitare un'eccessiva concentrazione del potere che Berna è stata scelta come "città federale", esattamente 170 anni fa.

Diritto d'autore

Tutti i diritti sono riservati. Il contenuto del sito web presso swissinfo.ch è protetto da diritto d’autore. Esso è destinato esclusivamente a uso privato. Qualunque utilizzo dei contenuti del sito web diverso da quello previsto in precedenza, in particolare la distribuzione, la modifica, la trasmissione, la conservazione e la copia richiede la previa autorizzazione scritta di swissinfo.ch. Per informazioni relative a tale utilizzo dei contenuti del sito web, si prega di contattarci all’indirizzo contact@swissinfo.ch.

Per quanto riguarda l'uso a fini privati, è consentito solo utilizzare un collegamento ipertestuale a un contenuto specifico e di aggiungerlo al proprio sito web o a un sito web di terzi. Il contenuto del sito web swissinfo.ch può essere incorporato solo in un ambiente privo di annunci pubblicitari e senza alcuna modifica. In particolare, è concessa una licenza di base non esclusiva e non trasferibile, limitata a un solo scaricamento e salvataggio dei dati scaricati su dispositivi privati e valida per tutto il software, le cartelle, i dati e il loro contenuto forniti per lo scaricamento dal sito swissinfo.ch. Tutti gli altri diritti restano di proprietà di swissinfo.ch. In particolare, è vietata la vendita o l'uso commerciale di questi dati.

Utilizzare l'articolo

Perché Berna è diventata la capitale della Svizzera 170 anni fa Olivier Pauchard 28 novembre 2018 - 13:45 Molti stranieri si sorprendono del fatto che Berna è la capitale della Svizzera. Pensano che questo ruolo spetti a Zurigo, il centro economico del paese, o a Ginevra, il polo internazionale. Ma è proprio per evitare un'eccessiva concentrazione del potere che Berna è stata scelta come "città federale", esattamente 170 anni fa. Berlino, Londra, Madrid, Mosca, Bratislava e persino Reykjavík… Indipendentemente dalla loro dimensione o dalla loro potenza, quasi tutti i paesi europei hanno seguito la stessa regola: la loro città più grande è stata scelta come capitale. Come detto, "quasi tutti i paesi europei", poiché la Svizzera è un'eccezione. Berna, infatti, non è affatto la città più popolata del paese. Anche in termini di regione, l'agglomerazione bernese è meno importante rispetto a quelle di Zurigo, Basilea o Ginevra. Molti stranieri pensano così che la capitale della Confederazione sia Zurigo, polmone economico del paese, oppure Ginevra, che ospita la sede europea delle Nazioni Unite e di numerose organizzazioni internazionali. Capitale itinerante Contrariamente a molti paesi, per lungo tempo la Svizzera non ha avuto una vera e propria capitale. Ciò è dovuto al fatto che il paese è stato per molto tempo una Confederazione, ovvero un'associazione di Stati (cantoni) indipendenti riuniti in un quadro giuridico più ampio, ma senza una reale unità. Dalla creazione della Confederazione nel 1291 alla fine dell'Ancien régime nel 1798, si può in un certo senso affermare che la capitale della Svizzera era il luogo in cui si riuniva la Dieta federale, cioè l'assemblea dove i cantoni membri della Confederazione discutevano di tematiche comuni. Non era un luogo fisso. A secondo dall'epoca, la Dieta si teneva a Zurigo, Lucerna, Baden, Frauenfeld e a volte anche a Costanza, una città che non faceva parte della Confederazione. Tentativo di centralizzazione Dopo l'invasione della Svizzera da parte della Francia repubblicana (1798), l'effimera Repubblica elvetica (1798-1803) concretizzò le sue idee centralizzatrici stabilendo una capitale per il nuovo Stato, dapprima ad Aarau e poi a Lucerna. Questi due tentativi durarono però solamente qualche mese. Per porre fine ai problemi che scuotevano la Repubblica elvetica, Napoleone Buonaparte ricostituì la Confederazione tramite l'Atto di mediazione del 1803. La Dieta federale aveva così luogo in sei cantoni detti "cantoni direttori" (Friburgo, Soletta, Lucerna, Zurigo, Berna e Basilea), secondo una rotazione annuale. Scelta di una "città federale" Nel 1848, in occasione della creazione del nuovo Stato federale, la questione della capitale riaffiorò. Il 28 novembre 1848, una maggioranza dei membri del nuovo Parlamento federale si pronunciò in favore di Berna, a scapito di Zurigo e di Lucerna. Desiderosi di rispettare gli equilibri, i parlamentari non vollero dare un peso eccessivo a Zurigo che, già all'epoca, era il principale centro economico del paese. Nemmeno Lucerna, in prima fila tra i cantoni che si erano opposti alla creazione del nuovo Stato federale, era un'opzione. Dal canto suo, Berna presentava il vantaggio di trovarsi in una posizione centrale, di poter contare sul sostegno dei cantoni francofoni e di offrire gratuitamente i terreni necessari. Da nessuna parte è stipulato che Berna è la capitale della Svizzera. Ci sono soltanto due articoli di legge - l'articolo 32 della Legge sull'Assemblea federale e l'articolo 58 della Legge sull'organizzazione del governo e dell'amministrazione - che precisano che il parlamento federale si riunisce a Berna e che la città è la sede del Consiglio federale (governo), dei dipartimenti e della Cancelleria federale. Quindi, con la presenza sul suo territorio del parlamento, del governo e delle ambasciate straniere, Berna è effettivamente la capitale della Svizzera, da 170 anni.