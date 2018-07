Il seguente contenuto proviene da partner esterni. Non possiamo dunque garantire che sia accessibile per tutti gli utenti.

Questo contenuto è stato pubblicato il 26 luglio 2018 12.25 26 luglio 2018 - 12:25

Il saldo migratorio in Svizzera è sceso nel primo semestre

Il saldo migratorio in Svizzera è sceso nel primo semestre del 2018 del 2,6% rispetto all'anno precedente, attestandosi a 24'866 persone.

Alla fine di giugno - informa oggi la Segreteria di Stato della migrazione (SEM) - gli stranieri che vivevano nella Confederazione erano 2'068'455.

Nei primi sei mesi di quest'anno, si legge in una nota, l'immigrazione della popolazione residente permanente è aumentata dell'1% (+643 persone) rispetto al medesimo periodo del 2017. D'altro canto, l'emigrazione è pure cresciuta, ma del 5,3% (+1867): ne risulta un saldo migratorio leggermente inferiore in confronto a dodici mesi fa.

Finora, si sono aggiunte alla popolazione residente permanente straniera 64'473 persone e 37'278 sono emigrate, prosegue il comunicato.

Il 68,4% degli stranieri (1'415'411 individui) proveniva da Paesi dell'Ue e dell'Associazione europea di libero scambio (AELS). Nel primo semestre, i cittadini di queste due aeree arrivati in Svizzera per assumere un impiego sono stati 69'499, ossia 340 in più rispetto allo scorso anno (+0,5%), fa sapere la SEM.

Nello stesso lasso di tempo, 19'357 persone sono entrate nella Confederazione nel quadro del ricongiungimento familiare (-0,7%). Il 20,9% di esse ha raggiunto un parente svizzero.

