La 28esima edizione della Street Parade di Zurigo, che ieri ha richiamato nella città sulla Limmat circa 850'000 persone, si è svolta pacificamente, hanno indicato polizia e responsabili dei soccorsi.

Fino alle 21.00 le forze dell'ordine avevano fermato una trentina di persone per infrazioni alla legge sugli stupefacenti e per furti. I soccorritori dal canto loro fino alle 20.30 sono intervenuti 391 volte, soprattutto per occuparsi di ferite ai piedi e consumo eccessivo di alcol, ma anche di droghe.

In serata vi sono state alcune risse, ha indicato ieri sera a Keystone-ATS un portavoce della polizia comunale. Quest'ultima ha inoltre ricevuto varie denunce per rumore eccessivo. A causa di un sacco da montagna sospetto nei pressi dell'Utoquai, sulla sponda destra del lago in centro città, la zona è stata isolata per qualche tempo. Tenuto conto dell'affluenza, la manifestazione è stata assolutamente pacifica, ha sottolineato il portavoce.

