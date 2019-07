I medici dovrebbero indossare il camice bianco e non vestiti più colorati. È quanto emerge da uno studio del Dipartimento di epidemiologia ospedaliera dell'Ospedale universitario di Zurigo (USZ).

La scelta dei colori non è solo una questione di gusto, ma ha anche un influsso sul successo dei trattamenti.

L'obiettivo dello studio non era di scoprire cosa appare piacevole alla vista dei pazienti, ma piuttosto come essi reagiscono - per lo più inconsapevolmente - alla comparsa dei medici, indica in una nota odierna l'USZ.

In particolare, è stato esaminato quali abiti infondono fiducia, in quale "outfit" i medici appaiono più accessibili e disponibili e soprattutto se i pazienti attribuiscono competenze professionali a un certo tipo di abbigliamento, spiega Hugo Sax, direttore del Dipartimento all'interno dell'ospedale zurighese, citato nel comunicato.

Dalla ricerca è emerso che i pazienti non si aprono totalmente nei confronti di un medico vestito in maniera molto formale, ma anche che i degenti seguono meno rigorosamente le istruzioni e le direttive fornite da dottori vestiti in abiti casual. Allo studio hanno partecipato 834 pazienti, i quali hanno risposto a un questionario dopo aver visionato immagini di un medico in varie combinazioni di abbigliamento. Inoltre, il gruppo di ricerca ha valutato i risultati di 30 studi comparabili.

Un terzo degli intervistati ritiene che l'aspetto del medico sia molto importante, mentre circa il 25% pensa che l'abbigliamento influenzi anche il loro giudizio in merito al trattamento imposto. La combinazione che riscuote maggiore fiducia tra i pazienti è sempre il camice bianco, ancora meglio se accompagnato da un abbigliamento di colore anch'esso bianco. Tale outfit ottiene anche i migliori punteggi in altre categorie come "competenza professionale", "disponibilità" e "attenzione alle cure".

L'abbigliamento, sottolinea Sax, aiuta anche a riconoscere e distinguere le funzioni all'interno di un ospedale. È inoltre importante adattare il vestiario in base alle aspettative dei pazienti, soprattutto se esso ha un impatto sul successo del trattamento. Tuttavia, viene precisato, l'abbigliamento considerato appropriato per i medici varia a seconda dell'ambiente e del Paese.

Per quanto riguarda l'igiene, non vi sono distinzioni tra indumenti colorati e abiti bianchi. Il verde è maggiormente utilizzato nelle sale operatorie poiché, a differenza del bianco, il colore non abbaglia.

