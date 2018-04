Il seguente contenuto proviene da partner esterni. Non possiamo dunque garantire che sia accessibile per tutti gli utenti.

Lo studio legale Squire Patton Boggs di New York taglia tutti i rapporti di lavoro con Michael Cohen, il legale personale di Donald Trump, dopo la perquisizione dell'Fbi. L'ufficio di Cohen è situato al Rockefeller Center, presso lo studio legale Squire Patton Boggs.

"L'accordo con Cohen è stato chiuso. Siamo stati in contatto con le autorità in merito all'esecuzione del mandato riguardante Cohen per attività che non riguardano lo studio legale. Stiamo collaborando", dice Angelo Kajolyris, portavoce di Squire Patton Biggs.

Cohen, secondo indiscrezioni, è indagato per frode bancaria e violazioni delle norme per il finanziamento della campagna elettorale: se fosse riconosciuto colpevole rischia oltre 30 anni di carcere.

