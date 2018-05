Il seguente contenuto proviene da partner esterni. Non possiamo dunque garantire che sia accessibile per tutti gli utenti.

Questo contenuto è stato pubblicato il 8 maggio 2018 15.50 08 maggio 2018 - 15:50

L'inchiesta sullo stupro di una ciclista, avvenuto nell'estate del 2015 a Emmen (LU), è ancora in fase di stallo. I circa 400 campioni di DNA raccolti tra la popolazione sono risultati tutti negativi. Il Ministero pubblico sospende per il momento le indagini.

L'ultimo campione di DNA atteso è arrivato nei giorni scorsi dalla Grecia, dove ora vive la persona interessata. È stato confrontato con il materiale genetico trovato sugli abiti della vittima ed è risultato negativo, indica oggi in un comunicato il Ministero pubblico lucernese.

Lo stupro di Emmen risale al 21 luglio 2015. La vittima, una allora 26enne d'origine indiana adottata da una coppia lucernese, stava tornando dal lavoro in bicicletta, intorno alle 22.30, percorrendo la riva della Reuss in direzione di Lucerna, quando è stata assalita e poi stuprata in un boschetto vicino. Ha subito ferite gravissime, che l'hanno paralizzata dal collo in giù.

Neuer Inhalt Horizontal Line