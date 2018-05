Il seguente contenuto proviene da partner esterni. Non possiamo dunque garantire che sia accessibile per tutti gli utenti.

Questo contenuto è stato pubblicato il 3 maggio 2018 17.31 03 maggio 2018 - 17:31

Il 5 maggio, poco dopo le 13 ora svizzera, la sonda americana InSight partirà dalla California alla volta di Marte.

Obiettivo: raccogliere dati per comprendere meglio la composizione del pianeta rosso. A bordo ci sarà un sismografo, sviluppato e realizzato in collaborazione tra Germania, Svizzera, USA e Regno Unito sotto la guida della Francia.

I componenti svizzeri della sonda InSight sono stati sviluppati dal dipartimento di scienze della terra del Politecnico di Zurigo in collaborazione con l'azienda partner SYDERAL SA di Gals (BE), specializzata in elettronica.

