Questo contenuto è stato pubblicato il 16 novembre 2018 17.36 16 novembre 2018 - 17:36

Karin Keller-Sutter e Hans Wicki sono i candidati ufficiali per la successione di Johann Schneider-Ammann in Consiglio federale. Lo ha deciso oggi a Berna il gruppo parlamentare del PLR.

I due si presenteranno quindi il prossimo 5 dicembre davanti all'Assemblea federale forti del sostegno del partito. La scelta della 54enne presidente del Consiglio degli Stati non è certo una sorpresa: la sangallese ha fin da subito goduto di un ampio vantaggio sugli altri candidati. Malgrado il suo curriculum il 54enne Wicki è invece considerato sotto la Cupola come un outsider.

Alla Camera dei cantoni dal 2011, esponente dell'ala liberale del PLR, Keller-Sutter si distingue per eloquenza e preparazione. È conosciuta come la "lady di ferro della Svizzera orientale", soprattutto per la sua politica intransigente in materia di stranieri e di hooligan. Le sue idee innovative per combattere la violenza domestica le attirano tuttavia anche le simpatie della sinistra. Nel 2010 le venne preferito proprio Schneider-Ammann per succedere al dimissionario Hans-Rudolf Merz.

Il suo collega Wicki, residente a Hergiswil, sposato con la ex sciatrice alpina Monika Hess, capitano nell'esercito, siede nella Camera dei cantoni dal 30 novembre 2015. È stato anche consigliere di Stato responsabile delle Costruzioni dal 2010 al 2016. Solida la sua esperienza nell'economia: è stato operatore di borsa e direttore d'impresa ed è tuttora consigliere di amministrazione di diverse società anonime. Dal novembre 2016 è presidente di Costruzionesvizzera, organizzazione nazionale del ramo edile.

