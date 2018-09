Il seguente contenuto proviene da partner esterni. Non possiamo dunque garantire che sia accessibile per tutti gli utenti.

Le sezioni cantonali del PLR avranno tempo fino al 24 ottobre per proporre dei candidati alla successione di Johann Schneider-Ammann in Consiglio federale. Lo ha annunciato lo stesso Partito liberale-radicale in una nota.

Il gruppo parlamentare del PLR ascolterà poi le persone che hanno annunciato la loro disponibilità il 16 e il 17 novembre e designerà il o i candidati ufficiali. L'elezione del nuovo consigliere federale avverrà probabilmente il 5 dicembre.

