Questo contenuto è stato pubblicato il 23 ottobre 2018 21.19 23 ottobre 2018 - 21:19

Il consigliere agli Stati nidvaldese Hans Wicki è candidato alla successione di Johann Schneider-Ammann in Consiglio federale. La sezione cantonale del PLR, riunita in assemblea straordinaria a Stans (NW), lo ha nominato questa sera.

Wicki, con la sua esperienza politica e imprenditoriale, sarebbe la persona giusta per sostituire l'attuale ministro dell'economia, comunica la sezione cantonale. La direzione del partito nidvaldese si attende che il nome di Wicki finisca sul ticket del PLR. Se il 54enne venisse eletto in governo il prossimo 5 dicembre, sarebbe il primo consigliere federale proveniente dal cantone di Nidvaldo.

Proprio per questo motivo, la sezione cantonale del PLR ha voluto sottolineare, in nome della Svizzera centrale, il diritto di aver un seggio nel Consiglio federale. L'ultimo ministro proveniente da questa regione della Confederazione è stato il lucernese Kaspar Villiger.

Residente a Hergiswil, sposato con la ex sciatrice alpina Monika Hess (cugina della più nota Erika Hess) e padre di due figli, capitano nell'esercito, il consigliere agli Stati siede nella camera dei cantoni dal 30 novembre 2015. È stato anche consigliere di Stato responsabile delle Costruzioni dal 2010 al 2016. Si tratta del terzo esponente liberale radicale a manifestare la propria intenzione a concorrere per il seggio lasciato libero da Schneider-Ammann. Gli altri due sono la consigliera agli Stati sangallese Karin Keller-Sutter, favorita per questa elezione, e il consigliere di Stato sciaffusano Christian Amsler.

