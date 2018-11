Il seguente contenuto proviene da partner esterni. Non possiamo dunque garantire che sia accessibile per tutti gli utenti.

Il ministro degli esteri Ignazio Cassis si dice "assolutamente" favorevole all'elezione di due donne in Consiglio federale, in sostituzione di Doris Leuthard e Johann Schneider-Ammann, che si ritirano alla fine dell'anno.

In un'intervista pubblicata oggi da Le Matin Dimanche, Cassis afferma che "in generale, in tutti gli organi decisionali, è meglio avere un equilibrio tra uomini e donne". Spetta comunque al parlamento decidere, aggiunge il ministro, ricordando che il sesso non è il solo criterio che conta.

Cambiare dipartimento dopo l'elezione dei due nuovi consiglieri federali sarebbe una "frustrazione", per il 57enne. "Ho talmente investito nel corso di quest'anno, a livello di emozioni, riflessioni, strategia", che lasciare adesso "sarebbe un segnale terribile per i miei collaboratori", precisa Cassis.

Sono quattro gli esponenti politici in lizza per succedere a Doris Leuthard: le consigliere nazionali Viola Amherd (VS) e Elisabeth Schneider-Schneiter (BL), il "senatore" Peter Hegglin (ZG) e la consigliera di Stato urana Heidi Z'graggen. Il gruppo parlamentare PPD deciderà il 16 novembre chi proporre all'Assemblea federale.

Per quanto riguarda il PLR e la successione a Johann Schneider-Ammann, hanno dato la loro disponibilità la presidente del Consiglio degli Stati, la sangallese Karin Keller-Sutter, il presidente dell'esecutivo sciaffusano, Christian Amsler, e Hans Wicki, consigliere agli Stati di Nidvaldo.

Il partito si riunirà il 9 novembre e trasmetterà le sue raccomandazioni al gruppo parlamentare. Quest'ultimo nominerà il 16 novembre i candidati ufficiali, che saranno proposti all'Assemblea federale. Il 5 dicembre è in programma l'elezione.

