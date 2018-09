Il seguente contenuto proviene da partner esterni. Non possiamo dunque garantire che sia accessibile per tutti gli utenti.

Un aereo è caduto oggi in un lago nel centro del Sud Sudan. Si contano 21 morti e tre sopravvissuti: un bambino di sei anni, un uomo adulto e un medico italiano attivo nel paese per un'organizzazione umanitaria che si trova in condizioni serie ed è stato operato.

L'aereo sul quale viaggiavano era un velivolo commerciale della Baby Air con 19 posti a sedere ed era probabilmente sovraccarico. Era partito dall'aeroporto di Juba, la capitale del Sud Sudan, ed era diretto a Yirol, quando è avvenuto l'incidente, spiega il ministro dell'informazione della città di Yirol, Taban Abel Aquek. "C'erano persone ovunque", ha detto riferendosi al luogo dello schianto. Al momento dell'incidente vi era una forte nebbia.

