La multinazionale elvetica dice di non intravvedere attualmente segni di rallentamento per i suoi affari e mostra ambizioni ancora più ottimistiche per l'insieme dell'esercizio.

Il gruppo industriale Sulzer ha registrato una forte crescita nel primo semestre 2019. Il fatturato è aumentato dell'11,5% a 1,77 miliardi, l'utile netto assegnabile agli azionisti del 10,2% a 65,1 milioni.

Le nuove commesse sono progredite del 7,3% a 1,93 miliardi di franchi, mentre l'utile d'esercizio Ebita registra un decollo del 13,6% per raggiungere i 161,5 milioni, indica Sulzer in una nota diramata oggi.

Con la sola eccezione dell'utile netto, pronosticato a 73 milioni, gli altri risultati del gruppo si situano fra i valori più alti delle previsioni formulati dagli analisti interpellati dall'agenzia AWP.

Pur sottolineando di non essere al riparo dai capricci congiunturali che scuotono taluni mercati a livello planetario, la multinazionale elvetica dice di non intravvedere attualmente segni di rallentamento per i suoi affari e mostra ambizioni ancora più ottimistiche per l'insieme dell'esercizio.

Senza tenere conto degli effetti dei cambi e includendo i contributi delle recenti acquisizioni, prevede ormai una progressione delle nuove commesse del 7-9%, contro il 3-5% pronosticato in precedenza. La crescita degli introiti dovrebbe situarsi tra il 6 e il 9%, contro il 2-5% inizialmente previsto.

