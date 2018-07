Il seguente contenuto proviene da partner esterni. Non possiamo dunque garantire che sia accessibile per tutti gli utenti.

Questo contenuto è stato pubblicato il 25 luglio 2018 7.43 25 luglio 2018 - 07:43

Sulzer ha registrato un aumento 47,9% su base annua dell'utile netto attribuibile agli azionisti salito a 64,3 milioni di franchi nel premier semestre. L'aumento delle redditività è stato sostenuto da quello delle vendite.

Le entrate di ordinazioni sono progredite del 13% a oltre 1,8 miliardi. Nel secondo trimestre si è registrato un +15% negli Stati Uniti in termini organici e questo dimostra che le attività non sono state ostacolate dalle sanzioni inflitte in aprile da Washington, indica il gruppo in un comunicato.

Il fatturato da gennaio a giugno ammonta a 1,6 miliardi, in aumento del 12,0% su un anno. La crescita organica è stata del 5,4%. L'Ebita operativo è progredito del 27,9% a 148,2 milioni.

I risultati sono superiori alle previsioni degli analisti interrogati da AWP. Per l'esercizio in corso il gruppo prevede una crescita del 7-10% delle entrate di ordinazioni, contro 5-7% finora, e un fatturato in aumento del 6-8%.

Neuer Inhalt Horizontal Line