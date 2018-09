Il seguente contenuto proviene da partner esterni. Non possiamo dunque garantire che sia accessibile per tutti gli utenti.

Questo contenuto è stato pubblicato il 3 settembre 2018 7.35 03 settembre 2018 - 07:35

Il gruppo industriale Sulzer ha rilevato la società di Zugo Medmix Systems. L'ammontare della transazione non è stato rivelato. Medmix Systems è specializzata nella realizzazione in applicazioni mediche per la bocca, le ossa e i tessuti.

Grazie a questa operazione, Sulzer rafforza le proprie attività del comparto Applicator Systems, estendendo il proprio raggio d'azione al settore dentario e all'estetica, si legge in un nota odierna dell'azienda basata a Winterthur.

Sulzer ha registrato un utile netto di 83,2 milioni di franchi nel 2017, in crescita del 41% rispetto al 2016. Il fatturato è salito del 6% a 3,05 miliardi.

Al termine del primo semestre dell'esercizio in corso, il gruppo ha registrato un aumento del 47,9% su base annua dell'utile netto attribuibile agli azionisti salito a 64,3 milioni di franchi.

Il fatturato da gennaio a giugno ammonta a 1,6 miliardi, in aumento del 12,0% su un anno. La crescita organica è stata del 5,4%. L'Ebita operativo è progredito del 27,9% a 148,2 milioni.

Neuer Inhalt Horizontal Line