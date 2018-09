Il seguente contenuto proviene da partner esterni. Non possiamo dunque garantire che sia accessibile per tutti gli utenti.

Questo contenuto è stato pubblicato il 7 settembre 2018 20.04 07 settembre 2018 - 20:04

Doveva essere il vertice per frenare l'offensiva minacciata da Bashar al Assad contro Idlib, ultima roccaforte anti-regime nella Siria nordoccidentale.

Ma intorno al tavolo di Teheran, dove erano riuniti i leader di Russia, Turchia e Iran, l'appello di Recep Tayyip Erdogan a un cessate il fuoco per convincere i "terroristi" a deporre le armi è caduto nel vuoto.

"Sarebbe bello", ma qui "non siedono i rappresentanti di al-Nusra o dell'Isis o l'opposizione armata" e noi "non possiamo garantire per loro", gli ha risposto secco Vladimir Putin, in un inedito confronto in diretta tv sulla dichiarazione finale del terzetto di Astana. Il

presidente russo ha accusato i terroristi di usare i civili come "scudi umani", avvertendo che se non saranno "abbastanza saggi" da arrendersi subito, si arriverà alla loro "eliminazione totale". Assad, ha ribadito Putin, "ha il diritto" di riprendersi il controllo della regione. "Il terrorismo va sradicato dalla Siria, e in particolare da Idlib", gli ha fatto eco il presidente iraniano Hassan Rohani, auspicando anche una cacciata delle truppe americane dal Paese.

L'offensiva preparata dai raid di questi giorni potrebbe entrare a pieno regime la prossima settimana.

Neuer Inhalt Horizontal Line