Terremoto ai vertici di Sunrise dopo la mancata fusione con UPC Svizzera: l'operatore ha annunciato oggi la partenza inaspettata del CEO Olaf Swantee, che sarà sostituito con effetto immediato dal responsabile delle finanze del gruppo, André Krause.

Il presidente del Consiglio di amministrazione di Sunrise Peter Kurer e il vicepresidente Peter Schöpfer dal canto loro non si candideranno per un nuovo mandato in occasione della prossima assemblea generale.

Neuer Inhalt Horizontal Line