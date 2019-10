Ce la farà o non ce la farà a mettere le mani su UPC?

Liberty Global corre in soccorso di Sunrise: il gruppo che vuole vendere alla controparte l'operatore UPC ha reso noto di partecipare con mezzo miliardo di franchi all'aumento di capitale che Sunrise deve riuscire a realizzare per poter comprare l'ex Cablecom.

"Liberty Global ha accettato di sostenere Sunrise offrendo fino a un importo complessivo di 500 milioni di franchi attraverso l'acquisto di diritti di sottoscrizione negoziabili a prezzi di mercato", ha indicato oggi l'azienda statunitense. La quota del gruppo potrebbe così arrivare al 7,8%: con una partecipazione superiore al 5% avrà diritto a designare un membro del consiglio di amministrazione.

L'annuncio del venditore di UPC - che possiede l'azienda, con radici storiche che risalgono al 1931 (Redifussion), dal 2005 - è destinato a dare nuova linfa a un'operazione che rischiava di essere sempre più in salita per i vertici di Sunrise. Non pochi investitori ritengono infatti che il prezzo che la società è disposta a pagare (6,3 miliardi) sia troppo elevato.

Neuer Inhalt Horizontal Line

Contenuto esterno Sondaggio Elezioni federali 2019