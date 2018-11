Il seguente contenuto proviene da partner esterni. Non possiamo dunque garantire che sia accessibile per tutti gli utenti.

Questo contenuto è stato pubblicato il 11 novembre 2018 12.07 11 novembre 2018 - 12:07

I capi di Stato e di governo riuniti per le commemorazioni presso l'Arco di Trionfo di Parigi.

Tutte le campane di Parigi e dei luoghi simbolo della Prima Guerra Mondiale in Francia hanno suonato alle 11.00, la stessa ora in cui - 100 anni fa - c'è stata la fine delle ostilità a conclusione della guerra 1915-18.

A piedi, gli oltre 70 capi di stato e di governo sono intanto risaliti - sotto la pioggia - gli Champs-Elysées per raggiungere l'Arco di Trionfo, dove si svolge la commemorazione solenne del Centenario della firma dell'Armistizio nella Prima guerra mondiale. Accanto al presidente francese Emmanuel Macron e alla première dame Brigitte vi sono la cancelliera Angela Merkel e il presidente della Commissione europea Jean-Claude Juncker.

Il presidente americano Donald Trump e quello russo Vladimir Putin hanno raggiunto l'Arco di Trionfo per proprio conto. Tra l'altro si è verificato un piccolo incidente al passaggio della vettura di Trump sugli Champs-Elysées: una dimostrante del gruppo Femen ha scavalcato le barriere con un cartello sul quale era scritto "falsi pacificatori" ed è stata subito bloccata dai gendarmi. Contemporaneamente si sono uditi alcuni fischi dal pubblico dietro le transenne in direzione della Cadillac One del presidente americano.

