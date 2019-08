Piede pesante per cinque conducenti a Gadmen (BE), sulla strada che collega i cantoni di Uri e Berna via il passo del Susten. Sono stati immortalati a metà luglio da un radar a velocità comprese tra i 148 e i 153 km/h, in un tratto dove limite è di 80.

Due motociclisti, un 51enne vallesano e un 23enne del canton Nidvaldo, si sono visti ritirare la patente, indicano in una nota odierna congiunta il Ministero pubblico dell'Oberland bernese e la polizia cantonale. Le inchieste sugli altri tre pirati della strada, due centauri e un automobilista con targhe estere, sono ancora in corso.

Tutti e cinque dovranno rispondere delle loro azioni davanti alla giustizia, precisa il comunicato. Il controllo radar è stato effettuato tra l'11 e il 14 luglio.

