Due bambini di 5 anni sono rimasti feriti, uno dei quali in modo grave, in un incidente della circolazione avvenuto oggi pomeriggio a Sciaffusa. I ragazzini stavano giocando insieme su un'area di parcheggio quando sono stati investiti da un SUV guidato da un 50enne.

Il sinistro è avvenuto mentre il conducente stava effettuando una curva, spiega la polizia cantonale in un comunicato diffuso in serata. Per soccorrere uno dei bambini è intervenuto un elicottero della Rega; il secondo bimbo, ferito in modo lieve, è stato invece accompagnato in ospedale da un'ambulanza. Un'inchiesta dovrà determinare la causa precisa dell'incidente.

Neuer Inhalt Horizontal Line