2018 in perdita per la SUVA.

L'evoluzione negativa sui mercati ha pesato nel 2018 sui conti della Suva. L'istituto nazionale di previdenza contro gli infortuni ha infatti registrato una performance del -2,7%, a fronte di un +4,8% l'anno precedente, indica una nota odierna.

Nel periodo sotto esame, la redditività di obbligazioni e azioni è risultata in flessione, mentre gli investimenti in società non quotate e nell'immobiliare hanno generato dei benefici.

Il grado di copertura - percentuale che quantifica il rapporto tra patrimonio e impegni di pagamento - è sceso di nove punti per attestarsi al 134% a fine 2018. L'attivo fisso della Suva è calato del 3% al 49,7 miliardi di franchi.

Nonostante ciò, Suva assicura che tutti gli impegni a lungo termine sono integralmente coperti. I risultati dettagliati saranno divulgati il 7 di giugno.

A fine 2017, gli investimenti di capitale effettuati dalla Suva avevano maturato una performance positiva. Il tasso di copertura era salito in dodici mesi dal 136% al 143%. Al rendimento positivo avevano contribuito in particolar modo i mercati azionari, soprattutto nei Paesi emergenti.

Neuer Inhalt Horizontal Line