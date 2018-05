Il seguente contenuto proviene da partner esterni. Non possiamo dunque garantire che sia accessibile per tutti gli utenti.

3 maggio 2018 - 17:12

Dopo anni di voci e speculazioni il governo svedese oggi ha finalmente ammesso che la ricetta delle famosissime polpette, piatto nazionale svedese venduto da Ikea, è turca. Una 'confessione' attesa da tempo e che è stata accolta con soddisfazione da Ankara.

"Il piatto è preparato sulla base di una ricetta che re Carlo XII importò dalla Turchia nel 18esimo secolo", riporta il sito di informazione turco Trt citando un comunicato del governo di Stoccolma.

L'ammissione del governo svedese ha suscitato grande entusiasmo a Inegol, 'capitale' delle polpette in Turchia, ma ha irritato il presidente dell'agenzia turca per la Cooperazione, Serdar Cam, che ha chiesto a Ikea di non spacciare più per svedese un piatto turco.

