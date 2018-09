Il seguente contenuto proviene da partner esterni. Non possiamo dunque garantire che sia accessibile per tutti gli utenti.

Questo contenuto è stato pubblicato il 9 settembre 2018 20.37 09 settembre 2018 - 20:37

Stando ad un nuovo exit poll della tv svedese, il partito della destra radicale populista dei Democratici svedesi avrebbe ottenuto nelle elezioni per il rinnovo del parlamento il 19,2% dei voti, il secondo miglior risultato dietro ai socialdemocratici al 26,2%.

In progressione i piccoli partiti. In primis gli ex comunisti, che hanno quasi raddoppiato il loro ultimo risultato e si sono aggiudicati il 9,8%.

