Questo contenuto è stato pubblicato il 9 settembre 2018 15.20 09 settembre 2018 - 15:20

L'esito del voto in Svezia è molto incerto

Per la prima volta nella storia della Svezia le elezioni vengono monitorate dal osservatori stranieri dell'Organizzazione per la sicurezza e la cooperazione in Europa (Osce).

Due funzionari dell'Organizzazione vigilano affinché il voto di oggi, il più incerto da molti anni, si svolga senza problemi e senza interferenze.

Una decisione presa dopo la scoperta di una vera e propria campagna di disinformazione online. La scorsa settimana l'Agenzia svedese di ricerca sulla difesa ha pubblicato un rapporto secondo il quale, su 500.000 tweets analizzati nel periodo marzo-agosto, sono stati trovati 60.000 account automatizzati che postavano messaggi sulle elezioni.

