Dimostrazione contro il razzismo oggi a Svitto: vi hanno partecipato circa 400 persone, ha indicato a Keystone-ATS l'addetta stampa degli organizzatori, Deborah Schweizer.

L'obiettivo è far sì che la cittadina della Svizzera centrale non venga considerata una roccaforte dell'estremismo di destra, in particolare dopo quanto avvenuto durante il carnevale, a inizio marzo: un gruppo di persone vi aveva partecipato in abiti del Ku Klux Klan.

Stando agli organizzatori della manifestazione la località che fra l'altro custodisce il patto del Grütli è abitata da una popolazione multietnica e tollerante.

La polizia cantonale parla da parte sua di 300 persone e riferisce che la dimostrazione si è svolta in gran parte nella calma. Vi è stato un alterco che è però stato rapidamente risolto con l'intervento della polizia. Oltre una decina di estremisti di sinistra sono stati allontanati.

