Il Canton Svitto riduce all'1,95% l'aliquota d'imposta sugli utili delle imprese. Il Gran Consiglio ha approvato oggi la misura fiscale con 81 voti contro 16.

Le società a statuto speciale come le holding, dopo la votazione federale di domenica, non possono più essere tassate su base privilegiata. Nel Canton Svitto rappresentano circa il 5% di tutte le imprese e il 30% del gettito fiscale versato dalle aziende. La decisione odierna mira a trattenere le imprese nel cantone nonostante l'abolizione delle agevolazioni e ad attirare nuove attività commerciali.

In futuro tutte le società saranno tassate allo stesso modo, ha detto il presidente della commissione preparatoria. La riforma consiste in una riduzione dell'aliquota dell'imposta sugli utili aziendali dal 2,25% all'1,95% e in sgravi fiscali mirati. La proposta è stata sostenuta da UDC, PPD, PLR e Verdi liberali. Contrari invece i socialisti.

Neuer Inhalt Horizontal Line