Grazie soprattutto alla domanda interna, nel primo trimestre dell'anno il Pil svizzero è cresciuto dello 0,6%, dopo lo 0,3 % (rivisto) nel trimestre precedente. Lo comunica oggi la Segreteria di Stato dell'economia (SECO).

Per la prima volta dopo cinque trimestri i consumi privati (+0,4 %) sono tornati a salire in misura leggermente superiore alla media. Le spese per i consumi sono infatti cresciute in quasi tutti i settori, ma soprattutto in quello della salute, seguito dalla mobilità, si legge nella nota.

Gli investimenti nell’edilizia (+0,5 %) sono aumentati dopo il lieve calo accusato nel secondo semestre del 2018. Nel ramo edilizio (+1,9%) il valore aggiunto è tornato a crescere a ritmi mai visti dalla fine del 2017 e i fatturati sono progrediti (edilizia e genio civile).

Sviluppo positivo anche per gli investimenti nei beni di equipaggiamento (1,5 %), sostenuto ampiamente da tutte le voci. Si è investito di più, in particolare, in ricerca e sviluppo, nei veicoli a motore e nei servizi informatici.

