L'ultimo fine-settimana di agosto, per il cosiddetto "week-end dei pastori", circa 800 pecore che hanno trascorso l'estate sopra il ghiacciaio dell'Aletsch sono riunite in questo tradizionale recinto diviso con muretti di pietra, chiamato "farricha", prima di essere riportate in pianura in Vallese; 26 agosto. (Keystone/Valentin Flauraud)