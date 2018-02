Il seguente contenuto proviene da partner esterni. Non possiamo dunque garantire che sia accessibile per tutti gli utenti.

La Confederazione ha annunciato oggi che cesserà di versare denaro alla ong britannica Oxfam, travolta di recente dallo scandalo degli abusi sessuali. Il Dipartimento federale degli affari esteri (DFAE) ha richiesto chiarimenti approfonditi.

"La Svizzera non effettuerà più alcun pagamento a Oxfam prima di aver ottenuto i risultati di tale chiarimento", ha riferito all'ats un portavoce del DFAE, confermando una informazione pubblicata oggi dalla "NZZ". Secondo il giornale zurighese, la Svizzera avrebbe versato oltre 20 milioni di franchi a Oxfam negli ultimi cinque anni per progetti in vari Paesi, tra cui Yemen, Iraq e Ciad, oltre ai Territori palestinesi.

Nulla attualmente indica che siano colpiti Paesi a cui sono stati versati fondi svizzeri. Un progetto per i rifugiati della Repubblica Centrafricana è stato sostenuto finanziariamente nel Ciad tra il 2015 e il 2016, prima degli abusi riferiti. Il DFAE vuole però precisazioni specifiche sui Paesi in cui ha cofinanziato progetti di Oxfam.

