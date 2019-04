La Confederazione tuttavia conta il tasso più elevato di prigionieri stranieri. È quanto rivela uno studio del Consiglio d'Europa pubblicato oggi cui hanno partecipato 44 Paesi.

Il tasso medio della popolazione carceraria in Europa tra il 2016 e l'inizio del 2018 è sceso del 6,6% passando da 109,7 a 102,5 detenuti per 100'000 abitanti. In Svizzera tale percentuale è di 81,4, in leggero calo rispetto al 2017 (82,7), indica lo studio.

Secondo l'indagine della Scuola delle scienze criminali dell'Università di Losanna, che realizza ogni anno per il Consiglio d'Europa un rapporto sulla popolazione carceraria, la diminuzione è particolarmente evidente in Paesi come la Romania (-16%), Bulgaria (-15%) e Norvegia (-11,6%). Al contrario l'incremento è particolarmente accentuato in Islanda (+25,4%).

I Paesi che registrano tassi di incarcerazione particolarmente elevati sono sempre la Russia (418,3 detenuti per 100'000 abitanti), la Georgia (252,2), l'Azerbaigian (235), la Lituania (234,9), la Repubblica di Moldova (215,2), la Repubblica Ceca (208,8), la Lettonia (194,6), la Polonia (194,4) e l'Estonia (191,4).

Secondo lo studio, la Svizzera è, con il 71,4%, il Paese che conta la maggiore percentuale di prigionieri stranieri. Seguono l'Austria (54,7%), la Grecia (52,7%), la Catalogna (43,1%), Cipro (39,7%), la Germania (38,1%), l'Italia (34%) e la Norvegia (32,1%).

La Confederazione figura anche nei primi ranghi per quanto concerne il numero di prigionieri in attesa di processo. Con il 39,3%, è subito dopo i Paesi Bassi (41,8%) e la Danimarca (40,5%).

La Svizzera è anche tra i Paesi che presentano la percentuale più elevata di suicidi: con 10,1 suicidi per 10'000 detenuti si piazza al settimo posto.

Per quanto riguarda la durata di prigionia - in media di 8,2 mesi in Europa - in Svizzera è tra le più basse (1,6 mesi).

