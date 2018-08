Il seguente contenuto proviene da partner esterni. Non possiamo dunque garantire che sia accessibile per tutti gli utenti.

Questo contenuto è stato pubblicato il 6 agosto 2018 14.24 06 agosto 2018 - 14:24

La Svizzera e lo Sri Lanka hanno firmato a Colombo una dichiarazione d'intenti per istituire un partenariato migratorio. Ribadiscono così "la loro intenzione di incoraggiare e intensificare la cooperazione tra i due Paesi", precisa un comunicato del DFGP.

La consigliera federale Simonetta Sommaruga, giunta ieri nel paese asiatico per una vista di lavoro di quattro giorni, ha dichiarato che la Svizzera intende appoggiare maggiormente lo Sri Lanka per giungere a una riforma democratica, indica il Dipartimento federale di giustizia e polizia (DFGP). Il partenariato migratorio - aggiunto - è una base per proseguire il processo di riappacificazione, rafforzare i diritti dell'uomo, creare prospettive per i giovani grazie alla formazione professionale e favorire una migrazione sicura.

L'istituzione di un partenariato migratorio figura tra gli obiettivi 2018 della politica migratoria estera della Confederazione. La nuova intesa, firmata oggi, non si concentra sulle questioni inerenti al ritorno dei richiedenti l'asilo, ma predilige un approccio globale. I rimpatri di srilankesi continueranno ad avvenire sulla base dell'accordo del 2016. La dichiarazione d'intenti non modifica neppure "la prassi della Segreteria di Stato della migrazione che, nell'esaminare ogni singola domanda d'asilo, continuerà a tenere conto della situazione concreta e delle carenze tuttora presenti nell'ambito dei diritti dell'uomo", precisa il DFGP.

Neuer Inhalt Horizontal Line