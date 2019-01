Svizzera finanzia scuola che glorifica terroristi, ONG

La Svizzera sostiene finanziariamente scuole nei territori palestinesi nelle quali viene utilizzato materiale didattico problematico, in particolare per quel che riguarda la glorificazione di terroristi.

Secondo la "SonntagsZeitung" nelle scuole dell'organizzazione di aiuto UNRWA vengono utilizzati materiali che parlano in maniera positiva di una terrorista che ha ucciso 38 israeliani. L'attacco dell'organizzazione Settembre Nero alle Olimpiadi di Monaco del 1972 viene festeggiata come un successo.

Il domenicale basa le sue affermazioni su un rapporto pubblicato recentemente dall'ONG "Impact-SE". La Svizzera, con una partecipazione di quasi 27 milioni di franchi l'anno scorso, è fra i principiali donatori di queste scuole.

Materiali che incitano a violenza, razzismo, antisemitismo o violazione dei diritti fondamentali non sono in armonia con le idee della Svizzera, ha dichiarato una portavoce del Dipartimento federale degli affari esteri (DFAE) alla "SonntagsZeitung". La Confederazione analizzerà tutti i rapporti come quelli di "Impact-SE" e ne discuterà anche con gli altri Stati finanziatori.

Neuer Inhalt Horizontal Line