Questo contenuto è stato pubblicato il 10 aprile 2018 13.42 10 aprile 2018 - 13:42

Il presidente della Repubblica federale di Germania Frank-Walter Steinmeier, su invito del Consiglio federale, arriverà a Berna il 25 aprile per una visita di Stato di due giorni. Lo indica l'Amministrazione federale in una nota odierna.

Steinmeier sarà accolto nella città federale con gli onori militari dal governo in corpore. Successivamente sono previsti i colloqui ufficiali all'hotel Bernerhof ai quali, per la Svizzera, oltre al presidente della Confederazione Alain Berset, parteciperanno il vicepresidente del Consiglio federale Ueli Maurer, nonché i consiglieri federali Simonetta Sommaruga, Johann Schneider-Ammann e Ignazio Cassis, si precisa nel comunicato. La sera vi sarà una cena di gala.

Il secondo giorno Berset e Steinmeier parteciperanno a una tavola rotonda all'Università di Friburgo sulle sfide e prospettive della democrazia nel 21° secolo. In seguito si recheranno nel quartiere delle innovazioni "Bluefactory" per visitare, assieme alla responsabile del Dipartimento federale dell'ambiente, dei trasporti, dell'energia e delle comunicazioni (DATEC) Doris Leuthard, la casa a energia solare "NeighborHub", che nel 2017 ha vinto negli Stati Uniti il concorso per ingegneri "Solar Decathlon".

