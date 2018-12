Svizzera-Indonesia: firmato accordo libero scambio

Per la Svizzera, l'intesa è stata sottoscritta dal consigliere federale Johann Schneider-Ammann.

Il consigliere federale Johann Schneider-Ammann ha firmato oggi a Giacarta l'accordo di libero scambio con l'Indonesia.

Il raggiungimento dell'intesa, negoziata dalla Svizzera per conto dell'Associazione europea di libero scambio (AELS), era stato annunciato lo scorso primo novembre. Oltre al ministro elvetico dell'economia erano presenti nella capitale indonesiana per l'AELS la sua omologa del Liechtenstein e i rappresentanti di Islanda e Norvegia, e per l'Indonesia il ministro del commercio Enggartiasto Lukita, precisa una nota odierna del Dipartimento federale federale dell'economia, della formazione e della ricerca, guidato da Schneider-Ammann. Ora verrà avviato il processo di approvazione parlamentare, cosicché la Svizzera potrà ratificare l'intesa entro il 2020.

A medio termine l'accordo consentirà di esportare nel quarto Paese più popolato del mondo il 98% dei prodotti svizzeri in franchigia doganale. Migliorerà inoltre l'accesso al mercato e la certezza del diritto per gli scambi di merci e di servizi, ricorda il comunicato.

