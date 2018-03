Il seguente contenuto proviene da partner esterni. Non possiamo dunque garantire che sia accessibile per tutti gli utenti.

Questo contenuto è stato pubblicato il 27 marzo 2018 17.08 27 marzo 2018 - 17:08

Pur ribadendo la ferma condanna all'avvelenamento con un agente nervino dell'ex spia russa Serghei Skripal e di sua figlia Yulia in Gran Bretagna, la Svizzera non intende seguire le orme di 17 Stati dell'Ue, che ieri hanno annunciato l'espulsione di diplomatici russi.

Berna preferisce attendere i risultati delle indagini. "Prima che la Svizzera tragga le sue conclusioni sulle circostanze all'origine dell'avvelenamento" dell'ex agente russo, "è necessario aspettare i risultati delle inchieste in corso", ha indicato oggi all'ats un portavoce del Dipartimento federale degli affari esteri (DFAE).

Per Berna ad essere particolarmente preoccupante è il fatto che un gas neurotossico di classe "Novichok" sia stato usato per la prima volta. La Confederazione ricorda che è indispensabile, per la pace e la stabilità, rispettare le norme e le regole internazionali. Sottolinea inoltre l'importanza dell'inchiesta sulle circostanze dell'attacco svolta dalle autorità britanniche con l'appoggio dell'Organizzazione per la proibizione delle armi chimiche (OPAC).

