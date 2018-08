Il seguente contenuto proviene da partner esterni. Non possiamo dunque garantire che sia accessibile per tutti gli utenti.

La Svizzera resta attraente per i lavoratori esteri, anche se un po' meno che in passato: si piazza all'ottavo rango fra le destinazioni preferite, perdendo tre posizioni rispetto all'ultimo studio della società di consulenza Boston Consulting Group (BCG) del 2014.

I paesi prediletti dagli stranieri sono gli Stati Uniti, la Germania e il Canada, rivela un sondaggio condotto a inizio anno presso 366'139 dipendenti e persone in cerca di un lavoro in 197 nazioni. Seguono l'Australia, il Regno Unito (che ha perso tre posizioni verosimilmente a causa della Brexit), la Spagna, la Francia, la Svizzera, l'Italia e il Giappone.

Stando allo studio "Decoding Global Talent" condotto da BCG in collaborazione con The Network, un'alleanza internazionale di portali di offerte di lavoro, e della società svizzera JobCloud, attiva in tale settore, sono particolarmente attratti dalla Confederazione i francesi, i bosniaci, i serbi, gli italiani e i tunisini. La Svizzera ha perso fascino soprattutto tra i russi, i cinesi e gli americani.

"Negli ultimi anni per gli stranieri è diventato più difficile ottenere un permesso di lavoro elvetico", spiega in un comunicato Renato Profico, direttore di JobCloud. "L'ottavo rango non può essere l'ambizione della Svizzera. La nostra capacità d'innovazione ha bisogno dei migliori talenti del mondo intero e serve un piano politico per riportare la Svizzera nella Top 3 dei paesi più attraenti per i lavoratori", afferma da parte sua il direttore di BCG Svizzera Daniel Kessler.

Intanto solo il 60% dei lavoratori svizzeri desidererebbe lavorare in un altro paese, contro il 77% quattro anni fa. Si tratta comunque di un valore superiore alla media internazionale (58%). I lavoratori elvetici prediligono gli Stati Uniti, il Canada la Germania e l'Australia.

