Questo contenuto è stato pubblicato il 29 luglio 2018 17.58 29 luglio 2018 - 17:58

La siccità persiste in Svizzera e in molti luoghi si intensificherà ancora nei prossimi giorni (foto simbolica d'archivio).

La siccità persiste in Svizzera e in molti luoghi si intensificherà ancora nei prossimi giorni. Sebbene ieri abbia piovuto in diverse zone, la situazione si è allentata solo localmente.

Oltre alle temperature particolarmente elevate (da 30 a 35 gradi), nei prossimi giorni è attesa un'intensificazione della siccità, scrive SRF Meteo. Rovesci e temporali isolati si svilupperanno principalmente in montagna. Sull'Altipiano e in Ticino non si prevedono attualmente precipitazioni degne di nota.

A causa del rischio d'incendio nei boschi "abbiamo dislocato un elicottero in Ticino", ha riferito il colonnello Peter Bruns alla "Sonntagszeitung". Ciò accorcia il tempo di reazione in caso di allarme. I velivoli sostengono i pompieri solo su richiesta della autorità civili. Secondo il domenicale, sempre al sud delle Alpi, ci sono attualmente di picchetto circa 300 vigili del fuoco di montagna in più rispetto al solito.

Per i prossimi giorni MeteoSvizzera ha emesso un'allerta canicola per le regioni di Basilea, del Lago Lemano, della vallata del Rodano in Vallese e il Ticino. In queste zone le temperature potrebbero toccare i 35 gradi, con un'umidità del 50%.

