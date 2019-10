Svizzera Turismo ha concluso un accordo con una ventina di ospedali e cliniche. Lo scopo, si legge in un comunicato, è posizionare la Confederazione "tra le destinazioni leader nell'ambito del turismo della salute a livello mondiale".

Tra i nosocomi interessati c'è la Clinica Sant'Anna di Sorengo e la Privatklinik Mentalva di Cazis (GR) e la clinica Gut di St. Moritz (GR).

In un primo tempo, spiega Svizzera Turismo, si punterà ai mercati definiti promettenti rappresentati da Cina, Russia e Paesi del Golfo, dove la domanda di cure mediche è in forte crescita. Nel 2017 quasi 36 mila persone domiciliate all'estero hanno soggiornato in ospedali e cliniche elvetiche, pari al 2% circa del totale dei pazienti.

Attualmente i pazienti stranieri e le loro famiglie generano ogni anno circa 490'000 pernottamenti e una cifra d'affari turistica pari a 196 milioni di franchi. Svizzera Turismo ritiene che promuovendo attivamente l'offerta medica - una campagna di marketing internazionale è prevista per il primo trimestre del prossimo anno - i benefici a vantaggio del settore turistico potrebbero aumentare del 25% entro il 2022.

