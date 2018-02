Il seguente contenuto proviene da partner esterni. Non possiamo dunque garantire che sia accessibile per tutti gli utenti.

Questo contenuto è stato pubblicato il 4 febbraio 2018 11.12

Il nuovo direttore di Svizzera Turismo Martin Nydegger ritiene possibile, che nell'attuale stagione invernale caratterizzata da neve abbondante, i pernottamenti possano salire "del 4% circa". A suo avviso, non ci sarà tuttavia una crescita dal 5 all'8%.

Nydegger, in interviste concesse a Le Matin Dimanche e la SonntagsZeitung, si dice impressionato dall'atteggiamento pacato dei responsabili del turismo di Zermatt (VS) quando hanno dovuto far fronte ai numerosi turisti bloccati nel villaggio a causa delle recenti forti nevicate.

A suo avviso, essi non hanno approfittato della situazione: "Quando gli impianti di risalita sono chiusi, non è sicuramente una buona notizia per i ricavi". È per contro positivo il fatto che in Svizzera si creda ancora alla possibilità di grandi nevicate.

Secondo Nydegger, non sarebbe sensato aumentare ora i prezzi. Negli ultimi anni "sono diminuiti "anche perché i costi sono scesi". Il direttore di Svizzera Turismo non può giudicare se la strategia dei prezzi bassi adottata dagli impianti di risalita sia redditizia. "Ma mi rallegro della stretta cooperazione, per lanciare un ticket comune, quale il MagicPass in Romandia".

Nydegger è diventato il nuovo direttore di Svizzera Turismo dal primo gennaio, sostituendo Jürg Schmid.

